مهرجان البندقية السينمائي يفتتح عروضه بفيلم عن "نيل أرمسترونغ"

جهينة نيوز

اختار مهرجان البندقية السينمائي أمس الخميس فيلما يحكي قصة مهمة رائد الفضاء الأميركي الراحل نيل أرمسترونغ، أول إنسان وطأت قدماه سطح القمر، لافتتاح نسخته هذا العام.

ولن يكون فيلم "فيرست مان" أول فيلم للمخرج الشاب الفائز بالأوسكار داميان تشازيل يفتتح مهرجان البندقية إذ افتتحت نسخة المهرجان عام 2016 بفيلمه الموسيقي "لا لا لاند" الذي قوبل بردود فعل إيجابية من النقاد.

ويعود تشازيل في "فيرست مان" للعمل مع بطل فيلمه "لا لا لاند" رايان غوسلينغ الذي يؤدي دور أرمسترونغ بالفيلم وتشاركه البطولة الممثلة كلير فوي نجمة مسلسل "ذا كراون".

ويستند فيلم "فيرست مان" إلى كتاب لجيمس آر. هانسن ويحكي ما حدث مع أرمسترونغ بين عامي 1961 و1969 عندما كانت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" تعمل في سبيل هبوط الإنسان على سطح القمر.