مايكروسوفت تعلن عن ارتفاع دخلها وأرباحها الصافية بنسبة 9,9%

جهينة نيوز

أعلنت شركة "مايكروسوفت" (كبرى شركات التقنية في الولايات المتحدة) عن ارتفاع دخلها وأرباحها الصافية خلال الفترة ما بين نيسان وحزيران الماضيين.

جاء ذلك في ميزانية مايكروسوفت، التي أعلنت عنها الشركة، وشملت الفترة ما بين نيسان وتموز الماضيين، التي تعتبرها مايكروسوفت، الربع الرابع للموسم المالي لعام 2017/ 2018.

وبحسب الميزانية، فإن نسبة الأرباح الصافية للشركة في الفترة المذكورة زادت 9.9 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 8.87 مليار دولار، بعد أن كانت أرباحها الصافية 8.07 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2017.

وارتفع دخل الشركة في هذه الفترة من 25.61 بالمائة إلى 30.09 بالمائة، بزيادة 7.5 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة أرباح السهم الواحد للشركة بتلك الفترة، من 1.03 دولارات إلى 1.14 دولارا.

ورغم زيادة دخل الشركة وأرباحها الصافية، فإن سعر السهم الواحد لمايكروسوفت انخفض 1.3 بالمائة خلال التداولات المحدودة عقب إغلاق بورصة نيويورك، الخميس، وتراجعت إلى 103 دولارات.