"غسان مسعود "في قائمة "فوربس" لأنجح النجوم العرب على الساحة العالمية

أطلقت (فوربس الشرق الأوسط) في أحدث إصداراتها القائمة السنوية الجديدة .لأشهر وأنجح (النجوم العرب على الساحة العالمية). الذين حققوا شهرة واسعة وجماهير غفيرة، وتجاوز فنهم حدود الوطن العربي ليصل إلى العالمية. وتضم القائمة 5 فئات: المطربون والممثلون، والمخرجون ومصممو الأزياء ولاعبو كرة القدم.

اعتمدت فوربس الشرق الأوسط في إعداد القائمة، على دراسة نشاط وإنجازات المشاهير العرب خارج حدود العالم العربي على مدار 3 أعوام، من خلال منهجية خاصة لكل فئة، لتحديد موقعهم ضمن التصنيف العالمي. وضمت القائمة مشاهير من بلاد الشام وشمال إفريقيا، وتصدرت لبنان القائمة بـ 15 نجما تلتها مصر بـ 5 نجوم ثم المغرب بـ 2 من النجوم.

وقالت خلود العميان، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط : “تجاوز إبداع العرب حدود الدول ليصل إلى كافة أنحاء العالم من خلال تحقيق نجاحات بارزة في العديد من المجالات، فتمكن عدد من المشاهير العرب على مدار الأعوام الماضية من تحقيق منجزات لافتة وحصدوا العديد من الجوائز ،خارج حدود المنطقة العربية، وأمام جمهور عريض، فأغاني المطربين العرب وصلت إلى قائمة (Billboard)، وحاز المخرجون العرب على جوائز في المهرجانات العالمية المرموقة”.

النجوم العرب على الساحة العالمية:

فئة المغنيين

كريم خربوش /المغرب

عرف فنان الـهيب هوب الأمريكي المغربي كريم خربوش باسم “فرنش مونتانا”. وفي عام 2017 صدر ألبومه الثاني (Jungle Rules) في المركز الـ3 في قائمة (Billboard 200) ورشح لجائزة (Grammy award) عن فئة أفضل أداء لموسيقى الراب.

2. تامر حسني/مصر

أول فنان عربي وضع بصمة اليد والقدم على الطابعة الإسمنتية في المسرح الصيني بهوليوود. وقد أحيا أكثر من 15 حفلة غنائية خارج الوطن العربي منذ عام 2016.

3. إليسا / لبنان

تلقب بـملكة الإحساس، ولها 3 أغانٍ في قائمة .(Billboard) وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها.

4. الدوزي /المغرب

سجلت أغنية نجم البوب المغربي الجديدة الموجة أكثر من 31 مليون مشاهدة في يوتيوب، واختارته شركة كوكاكولا لغناء النسخة المغربية من الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018، بمشاركة النجم العالمي جيسون ديرولو.

5. راغب علامة /لبنان

قدم أكثر من 14 حفلة غنائية ناجحة خارج الوطن العربي منذ عام 2016. ويعد أول سفير لعلامة الساعات (Hublot) في الشرق الأوسط.

فئة المخرجين

نادين لبكي / لبنان

من أشهر صناع الأفلام العرب العالميين. وقد نجح فيلمها (كفرناحوم) مؤخراً- من تأليفها وإخراجها- في الفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في (مهرجان كان) هذا العام.

2. زياد دويري/ لبنان

اشتهر بفيلمه ( the insult) الذي رشح لجائزة الأوسكار ، وذلك عقب فترة قصيرة من ترشيحه لجائزة Golden Lion award في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2017.

3. أبوبكر شوقي / مصر

قاده فيلمه يوم الدين للمشاركة في المسابقة الرئيسية لمهرجان كان السينمائي لأول مرة. كما فاز بجائزة Francois Chalais وكان مرشحاً لجائزة السعفة الذهبية المرموقة.

4. ناجي أبو نوار/الأردن

عرف من خلال فيلمه (Theeb ) الذي رشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2016، ليكون بذلك أول فيلم من الأردن يرشح للأوسكار.

5. باسل خليل/ فلسطين

رُشّح فيلمه القصير «السلام عليك يا مريم» لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان «كان»، كما تلقى ترشيحاً لجائزة الأوسكار عن أحسن فيلم قصير عام 2016.

فئة مصممي الأزياء

إيلي صعب/لبنان

يعد أفضل المصممين العرب العالميين، ويختاره أغلب المشاهير ونجوم هوليوود في إطلالاتهم على السجادة الحمراء في المحافل الكبرى من أبرزهم: هالي بيري وساندرا بولوك وأنجيلينا جولي وتايلور سويفت وجينفير لوبيز وسونام كابور وكاتي بيري .

2. ريم عكره/ لبنان

شاركت في نحو 100-80 عرض أزياء حول العالم، تعرض تصاميمها في أكثر من 150 متجر أزياء كما شاركت مؤخراً كحكم رئيس في برنامج الأزياء الواقعي Fashion Star.

3. زهير مراد/ لبنان

يعرض تصاميمه في أسابيع الموضة بباريس دورياً، كما شارك حتى الآن في نحو 35 عرض أزياء، وتباع أزياؤه في أكثر من 120 متجراً منتشراً حول العالم.

4. ربيع كيروز/ لبنان

مؤسس أشهر دار أزياء (دار ربيع كيروز)، كما شارك في أسبوع الموضة بباريس فضلا عن مشاركته في نحو 18 عرض أزياء عالمي.

5. جورج حبيقة / لبنان

أصبح واحدا من أفضل مصممي الأزياء العرب على السجادة الحمراء في العالم، بفضل تصاميمه المتميزة للمشاهير مثل أدريانا ليما وهايدي كلومن، وفان بينغبينغ.، وإيفا لانغوريا، وجنيفر لوبيز.

فئة الممثلين:

صوفيا بوتلة / الجزائر

ممثلة وعارضة وراقصة ، انطلقت شهرتها من خلال أدوارها في افلام عديدة منها: star TREK BEYOND و Kingdom: SECRET SERVICE

2.عمر واكد / مصر

ذاع صيته عالمياً بشكل كبير عقب اشتراكه بدور رئيس في فيلم (Lucy) مع الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون عام 2014.

3. غسان مسعود / سوريا

عُرف بتجسيده شخصية القائد الإسلامي الشهير صلاح الدين الأيوبي، في فيلم المخرج العالمي ريدلي سكوت KINGDOM OF HEAVEN فضلاً عن أدواره في أفلام شهيرة منها: AT WORD’S END: PIRATES OF CARIBBEAN , و GOD AND KINGS: EXODUS.

فئة لاعبي كرة القدم

محمد صلاح هو أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً في العالم خلال الموسم الكروي 2017-2018.

نجوم من أصول عربية

ضمت قائمة فوربس أيضا المشاهير من الأصول العربية، وفيما يلي النجوم الثلاثة الأوائل الذين ولدوا وعاشوا خارج أوطانهم الأصلية:

1. شاكيرا

مغنية وراقصة وكاتبة أغاني كولومبية من أصل لبناني، صنفت ضمن قوائم فوربس لأقوى 100 سيدة في العالم من عام 2012 إلى .2015

2. دي جي خالد

منتج أسطوانات موسيقية أمريكي فلسطيني ، حل في المركز 9 ضمن قائمة فوربس لأكثر الرابحين في موسيقى الهيب هوب بدخل قدر ب 24 مليون دولار.

3. جيجي حديد

عارضة أزياء فلسطينية الأصل حلت في المركز الـ 5 ضمن تصنيف فوربس لعارضات الأزياء الأعلى أجرا في العالم.

المصدر فوربس