الإستخبارات الأميركية: عملية نزع سلاح كوريا الشمالية النووي اكثر تعقيدا

جهينة نيوز

إعتبر مدير الإستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس، انه من الممكن فنياً أن تتخلّص كوريا الشمالية من برنامجها للأسلحة النووية خلال عام، لكنه أضاف أن حدوث ذلك ليس مرجحاً.

ولدى سؤال كوتس، خلال منتدى "أسبن" الأمني في كولورادو، عن تصريح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون بأن كوريا الشمالية يُمكنها نزع السلاح النووي خلال عام، أجاب: "الأمر ممكن فنياً، لكن على الأرجح لن يحدث"

وأضاف: "أعتقد أن وزير الخارجية مايك بومبيو قال بوضوح إن هذا صعب، سوف يستغرق هذا بعض الوقت... لقد توقّع إطاراً زمنياً أطول أمداً... لكن العملية أكثر تعقيداً مما يظن أغلب الناس".