«أليسون» بعد انتقاله إلى ليفربول : حلمي أصبح حقيقة

الجمعة, 20 تموز 2018 الساعة 01:20 | رياضة, كرة القدم

«أليسون» بعد انتقاله إلى ليفربول : حلمي أصبح حقيقة

جهينة نيوز

أعرب الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من صفوف روما.

وقال أليسون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا في غاية السعادة، الأن حلمي قد أصبح حقيقة بارتداء قميص هذا النادي المرموق، والمعتاد على الانتصارات بشكل دائم".

وتابع "في تلك اللحظة من حياتي، ومسيرتي الكروية، بالتأكيد هي خطوة كبيرة بالنسبة لي أن أكون أحد أفراد، وعائلة هذا النادي العريق، وكونوا على يقين من أنني سوف أبذل كل ما لدي من جهد، وأفضل ما لدي".


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