أبراج يوم الجمعة 2017/7/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/20: طيب، صادق، لا يوارب، لا يساوم، قادر على الحيلة إذا استدعت الظروف، يزرع الابتسامة، يعمل خير، عنده ولع في الرحلات والتنقلات، فكر جميل، مثالي الحظ رديف له، يبحث بالعلوم الخفية، يمتاز بالفنون، عنده قدرة على التواصل و عنده فلسفة خاصة ونظرة للحياة، قضية لها تشعب قانوني. يصل لتسوية ويفوز فيها، عقود وتسوية وديون وخضوع لمسائلة، سفر قضايا علمية وحصول على أمور مهنية ومالية، وللبعض فك ارتباط، وللبعض ارتباط، سفر خارجي لكن غير دائم، وللبعض وضع صحي أحداث جديدة أو للعودة لحب للماضي، بين الشهر الثامن والتاسع والعاشر أمور جيدة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: احتمال الأمس فعلت خطأ أو أسئت لأحد، تحاول أن تلطف الأجواء وتعيد ترتيب حساباتك المالية المشتركة أو ممكن طلبات لا تقدر أن تنفذها لذلك تقدر أن تعالج أمور استثنائية أو استشفائية أو فواتير أو مستحقات أو مال أو دين قديم أو تعمل اتفاقية أو برنامج جمعية، تعمل أسس جديدة، الأيام القادمة أعمال كثيرة، لا يمنع اليوم أن تنتبه على صحتك ولا تهمل معاملاتة وأوراقك اللازمة، اليوم ادخال شراكة عندك مولود الحمل.

الثور: تتحدى كل الصعوبات، اليوم أنت منرفز قليلاً ومزاجي، هدئ بالك واترك الأمور تأتي دون إلحاح، اليوم أنت بحاجة لأحد تحكي معه، بمعنى استغل هذا النهار بالتركيز على الشراكة، جرّب أن تقرب المسافة مع الانتباه بأنه لا تخالف القوانين، بمعنى المهم أن تكون حاضر وتشارك بدل المواجهة، يوجد كلام لكن لا تضع رأسك برأس أحد اليوم بسبب وجود عرقلة أو تأجيل، احتمال تزيح جبل إذا قدرت، لكن لا تقدر أن تبعد العرقلة والتأجيل اليوم مولود الثور.

الجوزاء: نهارك متعب تتعرض لعراقيل غير معروف سببها الرئيسي، ممكن غير قادر على انجاز عملك مثلما تريد، احتمال كسل يمكن مراجعة أمور قديمة، ممكن يحمل لك قرار مهم، ممكن أن تضطر تغير أكثر من مرة بسبب ظهور مسألة طارئة لذلك اطلب مساعدة وستجد تعاون من محيطك، انتبه لصحتك لأن أيضاً نهارك طويلة وأعمالك كثيرة والعمل عليك وبما أنه نهار غير سهل عليك أن تكون منتبه وتستيقظ باكراً مولود الجوزاء.

السرطان: فرحة مكتفي من الأجواء الايجابية، اليوم جيد لتعمل نشاط فني أو أدبي، اليوم السهر بالنسبة لمصالحات، محاط بمحبين، احتمال تحصد نجومية ترغب بالخروج عن المألوف، نهارك فيها مكسب معنوي ومادي، تفرح بلقاء واتصال، واحتمال قسم أخبار تخص أولاد أو اهتمام بأولاد أو تغيير على تغيير مكان وجودك، اليوم جميل كل الأمور المهنية والاجتماعية، نهار مسهّل لك فيه فسحة أمل عندك مولود السرطان.

الأسد: بين الأمس واليوم حاول أن لا تصر على السباحة عكس التيار قد تثير الزوابع حولك ولا تتسرع كن حيادي، اليوم غير مناسب للتمرد مع العائلة، اختار التعبير المناسب، مزاجيتك، تقلبك، تفكر بترتيب شؤونك أو تجديد بعض المسلتزمات، تبدي أمورك على سرعة حتى تحصل على تعاون، قسم احتمال أعطال وتصليحات منزلية من الغد انتبه وكن حذر وخاصةً على صعيدوالصحة والعائلة والتصليحات مولود الأسد.

العذراء: اليوم نشيط وخاصةً في مجال السفر والاتصالات أو من الرسائل والكتابة، بمعنى اليوم جمع معلومات وتبادل المعلومات، وزيارات أخوة وجيران، كن جاهز احتمال أحد من محيطك يطلب مساعدة أو احتمال أنت تخوض مقابلة سوف تكون ناجحة، نهار للقرارات، اليوم تعاطي كثيراً، نهار يخدم مصالحك، انجازات، حيوية وتقدم عند العذراء.

الميزان: تهتم بنفسك أكثر هذا يعني دافعك يطلب بأن تهتم بأمور مالية ورغبة في زيادة ممتلكاتك، سوف تميل كفة الربح لك وحاول تسديد ديون لم تكن بالحسبان واحتمال مبلغ مكافئة أو هدية، نهار يحمل تحرك على صعيد مالي، انتبه على صحتك، احرص على مالك، نهار جميل فيه مصاريف ودفع بشكل جيد فكّر، نهار لحل مسائل مالية عند الميزان.

العقرب: اليوم نشيط وحيوي وخاصةً يساعدك بتحقيق الغايات أي وضع ايجابي تتقدم نحوك لتعبّر بالكثير عن المشاعر الذافئة وتقدم صورة صادقة وتقدر أن توجه دفة أمورك لصالحك، قسم على صعيد شخصي وحسم بعض التغيير على صعيد شكل خارجي، أسرع في كلامك لأن فيه تطمين اليوم، تسمع خبر بطلّة جديدة، نظرتك للأمور واثق من نفسك أكثر اليوم مولود العقرب.

القوس: نهارك فيه أعمال مهمة، الطاقة منخفضة، قد تميل للهدوء والتكاسل، اليوم للراحة والاسترخاء، اذا شعرت بأن أي عارض لا تدخل بنقاش غير مُجدي ولا تفتح ملفات ماضية، أجّل مهامك لأوقات أخرى، اليوم صفحة جديدة، تقدر أن تكون العاقل لأن صدره هو صندوق سره لذلك اليوم حسّن نفسك، يوجد تأخير لا تستعجل، انتبه على معنوياتك وعلى مالك مولود القوس.

الجدي: نهار يحمل معنويات عالية، تعلن عن أفكارك، تبدأ في التنفيذ، منهمك بتحضير لقاء دعوة، سوف تشعر بوجود أصدقاء لجانبك وممكن وعد قطعته على نفسك، وممكن تسمع جواب، وممكن أيضاً احتمال معرفة جديدة تلتقي بناس، يوم للاختلاط والمقابلات، انضمام، تطلب مساعدة، تلفت الأنظار، تفاعل واليوم أنت أقوى مع عائلتك، ولديك أصدقاء وشلل اليوم مولود الجدي.

الدلو: تواصل مشوار اجتهاد خاصةً ضمن المسؤولين عنك أو المشرفين عنك، احتمال تتعرض لانتقاد وتكون تصرفاتك عفوية، لذلك نظّم وقتك ولا تخلط بين العاظفة والأمور العملية، تعرف من خالف النصائح هلك لذلك كن على أتم الجهوزية، بكّر نهارك أفضل حتى تحافظ على انحازاتك وعلى سمعتك الطيبة، نهار فيه ضغط، نهار له أهمية، انتبه لا تشوّه سمعتك بسبب وجود ضغط وتوتر من الآخرين عند الدلو.

الحوت: نهار ايجابي ومناسب لاتمام حوار مهم لتأخذ قرار مهم، اليوم تفكيرك بقمة نشاطه، احتمال تنتظر أخبار قد تتأجل أو يوجد بعض العرقلات لكن لا يمنع اليوم تنشّط مواعيدك وزياراتك حتى على مستوى تجارة بيع وشراء، احتمال يحمل لك أيضاً اتصال من مسافة بعيدة استقبل، استودع الأفكار، تقبّل تجارب جديدة، يحمل لك طلة جديدة ويوجد شيء مختلف اليوم، نهار جميل، تقدر أن تحقق هدفك وتواصلك مولود الحوت.