خميس: صمود الدولة السورية أدى إلى متغيرات كبيرة في المنطقة وإعادة الإعمار ستتم في جميع المجالات

جهينة نيوز

«أريد من الحرب على سوريا تدمير الدولة ومكوناتها وجعلها نواة حقيقية لتدمير الاستقرار في المنطقة» هذا ما بدأ به رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس مقابلته مع قناة العالم الإيرانية، مبيناً أن صمود الدولة السورية أدى إلى متغيرات كبيرة في المنطقة أهمها التأكيد على الانتهاء من سياسة القطب السياسي الواحد.

وقال خميس: الأولوية في إعادة إعمار سوريا ستكون للدول التي ساعدتها على الانتصار، بينما الشركات المرتبطة بدول ساهمت في سفك الدم السوري لن يكون لها أي دور في ذلك، مبيناً أن سوريا نسجت علاقات اقتصادية قوية مع إيران وروسيا، كاشفاً قيام وفد سوري بزيارة إلى طهران منذ أسابيع وإتمام إعداد مسودات لاتفاقيات مستقبلية حول إعادة الإعمار.

وأكد خميس أن عملية الإعمار ستكون شاملة ولن تكون في بعدها الاقتصادي فقط، وأن الأولوية هي لملف ذوي الشهداء الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة التي تمتلك خطوات تخطيطية وتنفيذية فيما يتعلق بالتنمية البشرية، قائلاً: أريد من الحرب على سوريا نشر ثقافة التدمير والقتل والدماء، لذا نمتلك رؤيا لإعادة بناء الإنسان السوري الذي تأثر بمفرزات الأزمة، إلى جانب إعداد الحكومة منذ أكثر من عام لبرنامجين أساسيين هما برنامج تخطيطي وبرنامج تنفيذي من أجل إعادة الإعمار.

أما ما يتصل بالوضع الاقتصادي أوضح خميس أن الدولة بدأت بملفات سريعة لإعادة خطة الإنتاج بشكل كامل، المترافقة مع التنمية بكل مكونات الاقتصاد فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية لجهة الزراعة والصناعة والتجارة، وأيضاً السياسة المالية بخطوات مرحلية واستراتيجية.

وفيما يتعلق بمعبر نصيب ودوره في تنمية الاقتصاد السوري بيّن خميس أن هذا المعبر يعتبر من المعابر الهامة ليس فقط للشعب السوري بل هو معبر دولي لربط أوروبا بدول الخليج، ولذلك قامت بعض حكومات الدول الإقليمية وبعض مشغلي المجموعات الإرهابية بالتآمر للسيطرة على المعبر، لكنه الآن أصبح آمناً في قبضة الجيش السوري وفي ظل سلطة الدولة السورية، مبيناً أن لمعبر نصيب انعكاسات اقتصادية وهو شريان حقيقي للشعب السوري وإنجاز الجيش السوري في تحرير المعبر من قبضة الإرهاب رسالة كبيرة لعودة الحياة والتمنية الاقتصادية الحقيقية لشعوب المنطقة من خلال هذا المعبر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صمود الإنسان السوري هو العامل الأساسي في الانتصارات وأن دم الشهداء هو الذي عبد الطريق لتحقيقها.