بالصورة .. غلاف مجلة "التايم" الأمريكية يثير الجدل حول قمة بوتين وترامب

جهينة نيوز

كشفت مجلة "التايم" الاميركية اليوم عن غلاف جديد يدمج صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كوسيلة لانتقاد القمة التي جمعت الرئيسين مؤخرا في فنلندا.

وعقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحفيا في هلسنكي يوم الإثنين الماضي، أعرب الرئيس الأميركي خلاله عن مخالفته لمسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" بتدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وبعد هذه التصريحات، ثار جدل إعلامي واسع النطاق كما أصدر البيت الأبيض بيانات يحاول عن طريقها نفي ما قاله "ترامب".

وعلق "ترامب": "لم أقل إن روسيا لم تخترق الانتخابات الرئاسية لكنني قلت فقط لماذا تفعل موسكو ذلك".

المصدر: وكالات