البيت الابيض.. ترامب لن يسمح لموسكو باستجواب مسؤولين أميركيين

جهينة نيوز

أكدت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يسمح للقضاء الروسي باستجواب مسؤولين أميركيين.

وأوضحت ساندرز "انه اقتراح تقدم به الرئيس (فلاديمير) بوتين بكل صدق، لكن الرئيس ترامب غير موافق عليه".

وخلال قمة هلسنكي الاثنين، اقترح بوتين السماح لواشنطن باستجواب 12 عنصر استخبارات روسياً متهمين في الولايات المتحدة بالتدخل في انتخابات 2016، ولكن "شرط المعاملة بالمثل".

وطلبت موسكو في المقابل استجواب مسؤولين اميركيين تشتبه بأنهم مارسوا "انشطة غير قانونية"، خصوصاً في قضية المستثمر البريطاني المناهض للكرملين وليم برودر، الذي دانه القضاء الروسي غيابياً بالتهرب الضريبي.

وعدم اعلان البيت الابيض رفضه لها (فكرة بوتين) وقوله الاربعاء إن ترامب يدرس القضية، اثارا غضب الطبقة السياسية في واشنطن.

واعربت الرئاسة الاميركية، الخميس، عن املها بأن يسمح بوتين لـ"الروس الاثني عشر المتهمين بالمجيء الى الولايات المتحدة لاثبات براءتهم من عدمها".