القنيطرة.. خلافات بين الميليشيات المسلحة وتأجيل خروجها إلى الشمال السوري ليوم غد

جهينة نيوز

قالت مصادر مطلعة أن أنباء تفيد بتأجيل خروج الدفعة الأولى من مسلحي القنيطرة الى الشمال السوري إلى يوم غد الجمعة، والتي كانت من المقرر ان تنطلق مساء اليوم.

وذكرت المصادر أن اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين الميليشيات المسلحة تجري بالقرب من دوار العلم ومدينة القنيطرة المدمرة، سببها خلافات من قبل ميليشيا "فرسان الجولان" الرافضة للتسوية وعملية الخروج باتجاه إدلب.

وفي وقت سابق من مساء اليوم دخلت 10 حافلات إلى قرية أم باطنة بريف القنيطرة الجنوبي لبدء نقل الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى شمال سورية