المفوضية الأوروبية تدعو لتوقع كل السيناريوهات إذا فشلت مفاوضات بريكست

جهينة نيوز

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنه على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات "تكثيف استعداداتها" للانعكاسات التي ستنجم عن مغادرة بريطانيا للاتحاد خاصةً إذا فشلت المفاوضات حول اتفاق ينظم هذا الانفصال المقرر في نهاية مارس(آذار)2019.

ونشرت المفوضية الأوروبية نصاً يدعو الدول الأعضاء والأطراف الخاصة إلى تكثيف استعداداتها وتوقع كل السيناريوهات.

لكنها أشارت إلى أنه "إذا لم يُصادق على اتفاق الانسحاب قبل 30 مارس(آذار) 2019، فلن تكون هناك فترة انتقالية، وسيتوقف تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.