مي سليم لطليقها : من العيب أن تفتخر بشيء لم تصنعه

جهينة نيوز

أثار بيان الفنان وليد فواز بعد انفصاله رسميا عن الفنانة مي سليم حالة الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أوضح فيه أن قرار الارتباط كان خطأ منذ البداية وأنهاه"

و اعتبر العديد من الفنانين أن ما صدر عن الفنان وليد أمرا معيبا لكونه تحدث عن طليقته بطريقة مسيئة

ولم تتردد الفنانة مي سليم، في التعليق على ما كتبه طليقها بشكل غير مباشر، مؤكدة عبر صفحتها بموقع انستغرام: "أحسنوا الاختيار في حياتكوا.. والحمدالله علي كل شئ".

و في تعليق آخر قالت سليم : "من العيب أن تفتخر بشيء لم تصنعه، فلا تفتخر بجمالك لأنك لم تخلقه ولا تفتخر بنسبك لأنك لم تختاره، إنما افتخر بأخلاقك فأنت من يصنعها".

يذكر، أن الفنان وليد فواز، نشر أمس بيان على صفحته بموقع انستغرام، عقب إنهاء إجراءات طلاقه من مي سليم رسميا في أحد مكاتب التوثيق، مؤكدا، أن الطلاق كان تصحيحا لوضع كان من الأساس خطأ، مشيرا إلى أنه أعلن الخبر سريعا على السوشيال ميديا، لأنه اعتاد أن يكون واضح مع نفسه ومع الجمهور، خاصة بعد الضغط الذي تعرض له من البعض، وتصدير كم كبير من المشاكل لدرجة وصلت للتشهير به لإصراره علي الطلاق، حسب وليد فواز.

واعترف فواز، أنه تسرع في الزواج ، فكانت فكرته أن الحب كاف، لكن الحقيقة أن الواقع مختلف تمام، مؤكدا أن اختياره في زواجه القادم سيكون قائما على العقل أكثر من العاطفة، حتى يكوّن أسرة يكمل بها حياته.

وكان الثنائي مي سليم ووليد فواز قد عقد قرانهما الشهر الماضي، إلا أن الزواج لم يستمر طويلا، وأعلنا قبل أسبوع تقريبا خبر الطلاق، بعد عودتهما من شهر العسل.