الأناضول : اتفاق بين أكراد سوريا ودمشق على تشغيل حقول النفط والغاز

جهينة نيوز

أكدت وكالة الأناضول وجود اتفاق بين دمشق ووحدات حماية الشعب الكردية على تشغيل حقول النفط والغاز الواقعة في مناطق سيطرة الأخيرة في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

و نقلت الوكالة اليوم الخميس عن مصادر وصفتها بالمطلعة دون أن تسميها، أن وزارة النفط السورية وقعت مع شركة كندية عقدا تبلغ مدته 6 أشهر، لصيانة أنابيب نقل النفط في مناطق سيطرة الوحدات الكردية في المحافظة.

وبحسب الوكالة فإن الشركة بدأت بإصلاح خطوط الأنابيب الممتدة إلى حقول النفط وأنابيب الخزانات داخل الحقول نفسها.

وبموجب الاتفاق سيتم ضخ إنتاج حقول النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة المنظمة، إلى المصافي والمعامل الحكومية

في المقابل، ستحصل الوحدات الكردية على الكهرباء والخدمات في مناطق سيطرتها، إلى جانب تمكنها من أخذ حاجتها النفطية من الآبار.

وسيكون مسار نقل النفط من حقلي العمر والتنك (شرق) الخاضعين للأكراد، إلى حقل التيم (شرق) الخاضع لسيطرة السلطات السورية، ومنه إلى مصفاة حمص وسط سوريا.

أما خط نقل الغاز، فسيكون من حقول العمر والتنك والجفرة، إلى معمل "كونكو" بدير الزور الخاضعة جميعها لسيطرة الأكراد، ومن "كونكو" إلى حقل التيم، وبعدها إلى محطة "جندر" الحرارية التابعة للحكومة في حمص.

المصدر الأناضول