"النصرة" تحتجز أكثر من 22 حافلة تقل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا في مفرق العيس

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام محلية ، أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يحتجز أكثر من 22 حافلة من أهالي كفريا والفوعة، عند مفرق العيس بريف حلب الجنولي، وذلك ضمن تنفيذ اتفاق إجلاء أهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل الإرهابيين منذ اكثر من 4 سنوات.

وذكر مصدر امني لوكالة سبوتنيك أنه "لا زال هناك أكثر من 22 حافلة متوقفة في العيس بريف حلب الجنوبي تقل الأهالي الخارجين من كفريا والفوعة تحتجزهم "جبهة النصرة" لعدم وصول أكثر من 600 شخص من أصل 1500 شخص أخلت سبيلهم السلطات السورية".

ووفقا لما قاله المصدر إن "النصرة تطالب بهؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا البقاء في مناطق سيطرة الدولة السورية وتوسلوا الهلال الأحمر العربي السوري، بالبقاء وتسوية أوضاعهم ومتابعة حياتهم في المناطق الأمنة"، منوها الى إنه "يتم الآن حل هذا الإشكال والتنسيق مع الجهات الضامنة لإكمال عملية التبادل وإغلاق الملف كليا".

وكانت الحكومة السورية توصلت في وقت سابق من الاسبوع الجاري إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة، يتيح مغادرة أهالي البلدتين المحاصرتين منذ العام 2015، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري، إضافة إلى إخراج القسم المتبقي من مختطفي بلدة اشتبرق من سجون الجماعات الإرهابية في إدلب، مقابل إخراج الدولة السورية 1500 سجين باتجاه إدلب أيضا.