زوكربرغ: فيسبوك لن يشطب الرسائل التي تنكر محرقة اليهود

جهينة نيوز

وجد مارك زوكربرغ نفسه اليوم الخميس في خضم جدل بعد أن أعلن أن موقع فيسبوك الذي أسسه لن يشطب الرسائل التي تنكر محرقة اليهود، وفي حديث إلى موقع «ريكود» المختص قال ان فيسبوك سيشطب بعض «الأخبار الكاذبة» التي قد تفضي إلى أعمال عنف، مؤكداً أنه لا يعتزم فرض رقابة على تصريحات تم الإدلاء بها «بنوايا حسنة».

وأضاف: «أنا يهودي وهناك أشخاص ينكرون المحرقة أجد هذا الأمر صادماً جداً. لكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن على موقعنا شطب مثل هذه التصريحات لأني أعتقد أن هناك أموراً يخطئ في شأنها بعض الأفراد، لكن بالطبع إذا تخطت رسالة الخطوط الحمر ودعت إلى العنف أو الكراهية ضد مجموعة محددة فسيتم شطبها».

أ ف ب