رونالدو يقدم بقشيشا بقيمة "23 ألف دولار" لعمال فندق!

جهينة نيوز

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "بقشيشا " بقيمة 17850 جنيه إسترليني (23 ألف دولار أميركي) لخمسة عمال بأحد المنتجعات الفخمة باليونان بعد انقضاء إجازته ومغادرته على متن الطائرة حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

وكان رونالدو في عطلة في البحر الأبيض المتوسط مع عائلته، عقب خروج منتخب البرتغال من كأس العالم على حساب أوروغواي.

ونشر اللاعب المنتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس، على حسابه بالإنستغرام، صورتين من إجازته، الأولى يظهر فيها رفقة ابنه وصديقته جورجينا، فيما أظهرت الثانية رونالدو رفقة أمه وعدد من الأصدقاء وهم يتناولون وجبة العشاء.

ومباشرة بعد مغادرته اليونان، توجه "الدون" صوب تورينو في إيطاليا لتوقيع عقده الجديد مع فريق يوفنتوس.