الفيفا يعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم بـ50 ألف فرنك سويسري

جهينة نيوز

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بياناً رسمياً، يعلن خلاله تغريم الاتحاد المصري بغرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري، بسبب مخالفته لتعليمات الفيفا فيما يخص المباريات الودية الدولية.

وجاء نص البيان كالتالي: أقرت اللجنة التأديبية في الفيفا، فرض عقوبة على الاتحاد المصري بغرامة قدرها 50000 فرنك سويسري، لأن الاتحاد المصري خرق تحذيراً سابقاً من قبل الفيفا، بمنع المنتخبات المشاركة في كأس العالم من عقد أي مباريات ودية أو أي استعدادات في الفترة بين 21 و27 مايو 2018، إذ تم تخصيص هذه الفترة لحماية اللاعبين قبل المونديال، ولكن منتخب مصر، خاض مباراة ودية دولية ضد المنتخب الكويتي في الـ25 من أيار الماضي.