ترامب يهاجم القرار الاوروبي بفرض غرامة ضخمة على غوغل

جهينة نيوز

حمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب على الاتحاد الاوروبي بسبب فرضه غرامة ضخمة على شركة "غوغل" بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال ترامب في تغريدة "الاتحاد الاوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا،غوغل. لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر".

وفرض الاتحاد الاوروبي الاربعاء غرامة قياسية بقيمة 4,3 مليار يورو على شركة غوغل بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد.

واتهم الاتحاد الشركة باستغلال نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية والمستخدم من 80% من أجهزة الهواتف الذكية والألواح في اوروبا، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

وقالت المفوضة الاوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر في بروكسل "لجأت غوغل الى ممارسات غير مشروعة لترسيخ موقعها المهيمن في مجال البحث على الانترنت".

وجاء القرار على خلفية أجواء متوترة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وخلافات محورها حلف شمال الاطلسي والتجارة العالمية.

وسيلتقي رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الرئيس الاميركي في واشنطن في 25 تموز بهدف محاولة حل هذه الخلافات.

وكان ترامب اعتبر ان الاتحاد الاوروبي "عدو" للولايات المتحدة على الصعيد التجاري.