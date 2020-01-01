شولغين: بعثة منظمة حظر الكيميائي إلى سورية تتبع أوامر الدول الغربية بصورة عمياء

جهينة نيوز

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين في مقابلة مع وكالة نوفوستي أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية متحيزة وتتبع أوامر الدول الغربية بصورة عمياء.

وقال شولغين: إن البعثة تكتب بإذعان كل ما يقترحه ممثلو دول الغرب حول سورية.. ويبدو أنها تأخذ كل ما يقوله المسلحون المتطرفون على أنه معلومات موثوقة وتعمد إلى التشكيك بالمعلومات التي تقدمها الحكومة السورية أو الجيش الروسي.

ولفت شولغين أن التقرير النهائي للبعثة بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دوما في نيسان الماضي سيتم نشره خلال أسبوع أو أسبوعين، مبيناً أنه اعتمد بالأقلية قائلاً: لن ننفذه وسنبذل كل ما في وسعنا لتصحيح الوضع، كما ننوي المطالبة بمراجعة شاملة للتقرير التمهيدي وسنعير الانتباه إلى التناقضات والفجوات في أسلوب تنفيذ هذا التحقيق.

وكالات