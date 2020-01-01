الفنان أيمن زيدان يروي لنا «تفاصيل» حياته

جهينة_ خاص

بعد «أوجاع» التي أصدرها عام 2015، و«ليلة رمادية» عام 2016، يعود الفنان أيمن زيدان لإصدار مجموعته القصصية الثالثة بعنوان «تفاصيل» عن مؤسسة سوريانا للإعلام.

المجموعة التي جاءت في مئة وعشرين صفحة من القطع الأوروبي أشبه بتسجيل سيرة ذاتية للمبدع ومحاولة لتوثيق يومياته بأسلوبية أدبية خاصة تجمع بين الحدث والرؤية الشعرية لتفاصيله السردية.

وجاء على الغلاف الذي صممه الفنان «جمال الأبطح»: أغلق خلفه باب الدار المتداعي وانسلّ مخترقاً بعباءته السوداء الضوء الخجول الذي ارتمى على الزقاق الطيني المتهالك... كان وقع خطاه وهو يسحل حصى الدروب يبدد الصمت المألوف في ليالي القرى المنسية ويثير صداه ذكريات رحلة حياة غُمِسَت بالفقر والمشقة... ستون عاماً هربت من العمر دون رحمة... ستون عاماً لم تمنحه سوى الخيبة ونتفاً من فرح، وأخيراً كلَّلته بما حدث معه...