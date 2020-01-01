10 بنود لاتفاق اخراج المسلحين وتسوية اوضاع الراغبين في القنيطرة ؟

جهينة ينوز

كشفت "تنسيقيات المسلحين" المنتشرة في قرى وبلدات مدينة القنيطرة فجر اليوم، عن التوصل لاتفاق مع الجيش السوري وبوساطة روسية، يقضي بدخول الجيش إلى كامل بلدات وقرى القنيطرة وتسوية أوضاع المسلحين، وخروج غير الراغبين بالتسوية إلى الشمال السوري.العالم - سوريا

وبحسب "ناشطون" ومصادر إعلامية عدة فإن تسريبات صوتية لقادة الجماعات المسلحة في القنيطرة، تحدثت ليلة الخميس عن اجتماع عُقد في مدينة جاسم أفضى إلى استسلام جميع الفصائل المسلحة في القنيطرة، وترحيل من لا يرغب بتسوية وضعه إلى الشمال السوري وعلى رأسهم ميليشيات “هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام” والترحيل سيتم على مدار 3 أيام انطلاقاً من منطقة القنيطرة .

المصادر نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، غدّة نقاط قالت أنها “بنود الإتفاق الأولية” حسب ما تم تداوله في بيان داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الإرهابية، والبنود هي:

1- وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات.

2- تسليم السلاح الثقيل والمتوسط على عدة مراحل.

3- إعادة “المهجرين” إلى بلادهم بضمانات روسية ويستثنى من ذلك البلاد غير الصالحة للسكن بسبب الدمار في بنيتها التحتية.

4- يعود الجيش إلى مناطق اتفاقية 1974 معزولة السلاح كما كانت عليه سابقاً.

5- تسوية أوضاع المتخلفين والمنشقين عن الجيش مابين تسريح وتأجيل.

6- فتح باب “التهجير” باتجاه الشمال السوري لمن يرغب بذلك.

7 – عودة قوات المراقبة للدولية "أندوف" لنقاطها القديمة في محافظة القنيطرة.

8- تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين.

9- عودة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم وتسوية أوضاعهم.

10- البحث في بند حرية التعبير عبر الوسائل المشروعة والمتاحة دون ملاحقة أمنية.

وكانت الوسائل الاعلامية السورية الرسمية افادت بوجود أنباء عن التوصل لاتفاق في القنيطرة ينص على خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في مناطقهم وينص أيضا على عودة الجيش إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011.