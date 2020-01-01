المجلس الأعلى للتعليم التقاني يصحح أوضاع الطلاب الخارجين من المناطق المحررة من الإرهاب

جهينة ينوز

قرر المجلس الأعلى للتعليم التقاني تصحيح الأوضاع الادارية للطلاب الخارجين من المناطق المحررة من الإرهاب مؤخرا.

وتتضمن عملية التصحيح الإدارية وفق قرار له اليوم تبرير فترة انقطاع الطالب المسجل في الكليات التطبيقية منذ العام الدراسي 2013-2014 وحتى العام الدراسي 2016-2017 ويعد العام الدراسي 2017-2018 إيقاف تسجيل لمن يرغب.

وبموجب القرار تبرر فترة انقطاع الطالب المسجل في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني لمدة فصل دراسي كامل أو عام دراسي خلال الفترة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام الدراسي 2017-2018.

وتضمن القرار السماح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية المهنية السورية ولم يتقدم للمفاضلة أن يسجل تسجيلا مباشرا في كليات الهندسة التقنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية منذ العام 2011 وحتى العام 2017 إذا حققوا جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختصاص الذي يرغبون فيه عام حصولهم على الشهادة والتسجيل في الكليات التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية السورية منذ عام 2013 وحتى عام 2017 وأيضا التسجيل في كليات الفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين وفي السويداء وكلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب شريطة أن يكون الطالب ناجحا في الاختبارات المطلوبة عام حصوله على الشهادة.

وحسب القرار يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية فقط العلمي أو الأدبي أو المهني منذ عام 2011 وحتى عام 2017 ولم يتقدم إلى المفاضلة ان يسجل في طلبه المعهد الذي يرغب فيه إذا توافرت الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختصاص عام حصوله على الشهادة وأن يحقق شرط العمر وأن يكون ناجحا في فحص المقابلة أو المسابقة في عام حصوله على الثانوية في المعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى فحص مقابلة أو مسابقة.

كما تضمن السماح للطالب المقبول سابقا والذي لم يتمكن من استكمال إجراءات تسجيله باستكمال إجراءات التسجيل لغاية 16-9-2018 وفق الأسس المعتمدة في التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 253/لعام 2017 وذلك بالنسبة لكليات الهندسة التقنية والكليات التطبيقية وكليات الفنون الجميلة.

وحدد المجلس موعد تقديم طلبات الطلاب المشمولين بأحكام هذا القرار في وزارة التعليم العالي لغاية 16-9-2018 على ان يتقدم الطالب بتعهد خطي بأنه غير حاصل على قبول آخر في المعاهد أو الجامعات الحكومية.