الاتحاد الأوروبي بهدد بالرد بالمثل على قرارات ترامب!

جهينة نيوز

أعلن مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل سترد بالمثل في حال قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على صادرات السيارات الأوروبية، لافتا أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بزيادة الجمارك على الفحم والأدوية والمنتجات الكيميائية.

ونقلت صحيفة " فيتشافتسزفاخ" الألمانية، عن المصدر: "إذا فرض ترامب تعريفات عقابية على صادرات السيارات الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل ويرفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة للفحم، والأدوية، والمنتجات الكيماوية".

وأضاف دبلوماسي أن قرار الرد سيقرر بعد زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأسبوع المقبل.

ولفت المصدر الى ان "الإجراءات المضادة ستكون أكثر اتساعا هذه المرة بسبب وجود الحجم التجاري الكبير الذي تمثله صادرات السيارات الأوروبية مقارنة بالحديد الصلب، فهناك حديث في بروكسل أن الإجراءات المضادة يمكن أن تبلغ ما يقارب 8.5 مليار يورو، بينما بلغت التدابير المضادة الأوروبية التي اتخذت رداً على القرار الأمريكي حول الفولاذ 2.8 مليار يورو".

وأشارت الجريدة إلى أن صادرات الفحم الأمريكي إلى أوروبا زادت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

يذكر أن ترامب قرر فرض رسوم جمركية على الألومنيوم والصلب بنسبة 10 في بالمئة و25 في المئة على التوالي، المستورد من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.