رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكد استمرار ديشامب حتى 2020

جهينة نيوز:

أكد نويل جرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استمرار ديديه ديشامب على رأس القيادة الفنية لمنتخب الديوك حتى 2020 وذلك بعد التتويج بكأس العالم.

وقال جرايت في تصريحات صحفية:"ديشامب لديه عقد حتى 2020 وهو ملتزم به ومستمر معنا لأننا نقدر المجهود الكبير الذي يبذله مع فريق العمل".

كما أشاد رئيس الاتحاد الفرنسي بدور ديشامب في التتويج بالمونديال مؤكدًا أنّ المدرب يتابع اللاعبين بصورة مستمرة ويشاهد لقاءات الخصوم بصفة متواصلة لأجل الوقوف على أفضل تشكيل مناسب لكل مباراة.

وحول إمكانية تولي زين الدين زيدان تدريب فرنسا، علق نويل: "كما قلت ديشامب موجود حتى 2020 وبعدها سوف نرى ما قد يحدث".

زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد بعد عامين ونصف حقق فيهم 9 بطولات أبرز ثلاث ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا.

المصدر Goal