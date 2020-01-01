الصحة تفتتح مركزاً لخدمة المواطن في الميسات

جهينة نيوز

اطلقت وزارة الصحة اليوم الخميس العمل بمركز خدمة المواطن التخصصي في ساحة الميسات الذي ينجز حاليا نحو 30 معاملة ضمن مكان واحد منها ترخيص مركز طبي ومخبر وعيادة وصيدلية ومستودع أدوية فضلا عن معاملات خاصة بتعديل وثيقة تسجيل شركات تجهيزات ومستلزمات طبية ومنتجاتها.

و بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطوات التطوير الإداري التي تضم أيضا تأسيس مرصد وطني للتجهيزات الطبية وشجرة موارد بشرية بهدف اختصار الاجراءات عبر التشبيك مع عدة مؤسسات وجهات رسمية وتجاوز بيروقراطية المعاملات.

ويهدف المركز الجديد حسب القائمين عليه إلى تقديم الخدمة بسرعة وسهولة وتخفيف الاجراءات والمراحل واللجان وتحقيق الشفافية والثقة بالإجراءات والاستعاضة عن حركة المواطن بحركة الأوراق ودراسة معاملات المديريات المدرجة خدماتها في المركز واعداد ادلة لازمة لكل معاملة والاستمارات المطلوبة.

مديرة مراكز خدمة المواطن بالوزارة رانيا عبود أوضحت أن المركز الذي سيعمل ضمن نظام مؤتمت أدرج حاليا خدمة إنجاز معاملات مديريتي السجلات والتراخيص والتجهيزات والمستلزمات الطبية مشيرة إلى الربط مع عدة مؤسسات ووزارات والاستعاضة عن الطوابع المالية ببدل نقدي.

وكشفت عبود أن المرحلة القادمة ستشمل ضم معاملات مديريتي الموارد البشرية والرقابة الدوائية وتأسيس مركزين مصغرين في مديريتي صحة دمشق وريفها ليقدما نفس الخدمات مع خطة توسع تضم مختلف معاملات الوزارة وتشمل كل المحافظات مبينة أن المركز يستقبل حاليا نحو 100 مراجع يوميا.

سانا