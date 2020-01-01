بالصور الفرعون صلاح في إجازة على شواطئ المالديف

جهينة نيوز

نشر نجم نادي ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، صورا على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو يقضي إجازته في جزر المالديف.

ويقضي المصري صلاح إجازته الصيفية على سواحل جزر المالديف، وقام بمشاركة متابعيه لعدد من الصور التي قام بتحميلها على صفحته الخاصة.

وذهب صلاح الى إجازته الصيفية بعد خروج المنتخب المصري من نهائيات كأس العالم في الدور الأول.

في الوقت الذي صرح فيه مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأنه لن يقوم باستدعاء صلاح في اللقاءين الوديين خلال معسكر أمريكا، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.