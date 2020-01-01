مقتل يمني في غارة لطيران العدوان السعودى على صعدة

جهينة نيوز

قتل مواطن يمني اليوم في غارة شنتها طائرات العدوان السعودى على محافظة صعدة شمال اليمن فيما استهدف الجيش واللجان الشعبية اليمنية مطار جيزان جنوب السعودية بصاروخ باليستي.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر فى محافظة صعدة قوله ان مواطنا استشهد فيما دمر منزل وحفارة مياه بغارة لطيران العدوان على منطقة ال الصيفى فى مديرية سحار بالمحافظة.

الى ذلك أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمنى واللجان الشعبية اليوم صاروخا باليستيا من طراز /بدر1/ على مطار جيزان جنوب السعودية.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية استهداف المطار وتحقيق اصابة مباشرة فيه.