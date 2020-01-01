اصابة 22 عسكرياً امريكياً في ولاية كاليفورنيا

جهينة نيوز

اصيب 22 عسكريا امريكيا خلال تدريب سنوي لجنود جيش الاحتياط والحرس الوطنى فى ولاية كاليفورنيا.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم قاعدة الجيش الامريكى في ولاية كاليفورنيا ان 22 شخصا أصيبوا بعدما تسبب الهواء المندفع من مروحة طائرة هليكوبتر من طراز يو اتش60 بلاك هوك لدى هبوطها فى انهيار الخيمة بقاعدة فورت هانتر ليجيت بمقاطعة مونتيرى شمال غرب لوس انجلوس.

واشار المتحدث الى أن أربعة من المصابين نقلوا الى مستشفيات لكن أغلب الاصابات طفيفة وتم علاجها فى الموقع.

ويشارك في التدريب نحو 8 الاف جندي من الحرس الوطني الامريكي والقوات الكندية.