فيفي عبده : أنا أعرف ربنا أكثر منكم

جهينة نيوز:

ردت الفنانة المصرية فيفي عبده، على منتقديها بمقطع فيديو عبرت فيه عن استغرابها و غضبها من جراء اتهامها المتكرر بأنها بعيدة عن الله .

و قالت فيفي بلهجتها المصرية: "إيه ياجماعة في إيه.. مش عجبانا والنار والضلمة والنور.. يعني أنت مُت وبتحكلنا اللي حصلك.. خلاص أنا طلعت من طوعي.. مش هتبقوا أنتم وعين الناس عليا.. ياخي ما تلم بوقك روح أمسك مصحف أقرا قرآن متتفرجش عليا .. وسيبني أنا أعمل اللي أنا عايزاه".

وأضافت فيفي: "أنا عايزة أروح جهنم أتشوي أنت مالك .. أنت عارف أنا بقول لربنا إيه قبل ما أنام .. بتمنى أنه مياخدش روحي غير وهو راضي عني.. يعني أنا أعرف ربنا أكتر منكم "، مضيفة: "أنا متجهه لربنا من زمان مش من دلوقتي.. وعارفه مليون الميه أنه هيرحمني".