بدء وصول الحافلات التي تقل أهالي كفريا والفوعة المحاصرين إلى ممر تلة العيس بريف حلب الجنوبي

جهينة نيوز

بدأت الحافلات التي تقل الأهالي المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب بالوصول إلى ممر تلة العيس بريف حلب الجنوبي.

وتم فجر اليوم إخراج 13 حالة إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب ونقلها إلى مشافي حلب للعلاج.

وذكرت سانا أنه وصلت فجر اليوم إلى ممر تلة العيس بريف حلب الجنوبي “بواسطة” سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري من بلدتي كفريا والفوعة 13 حالة إنسانية مع مرافقيها حيث تم نقلها إلى مشافي حلب على الفور للعلاج.

ودخلت أمس 121 حافلة والعشرات من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري على 3 دفعات إلى بلدتي كفريا والفوعة لنقل الأهالي المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات من قبل التنظيمات الإرهابية وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس الأول والقاضي بتحرير كامل العدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق والآلاف من أهالي البلدتين.