العلامة الكاملة للتحكيم و"تقنية الفيديو" في مونديال روسيا

جهينة نيوز

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأداء الحكام والتطبيق التاريخي والناجح لنظام حكم الفيديو المساعد، والذي ساهم بنجاح البطولة والتحكيم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو: "لقد تعهدنا بجعل هذا المونديال الأفضل في التاريخ، وهذا ما حدث، والحكام جزء أساسي من هذا الإنجاز، فقد قدموا أعلى المستويات".

وتحدث إنفانتينو عن الأخطاء التي تم احتسابها على مدار 64 مباراة، فقد وصلت الأخطاء إلى 455 خطأ بمعدل 7.1 خطأ في المباراة الواحدة.

وتمت مراجعة تقنية الفيديو في 20 مرة، بما فيها هدف فرنسا في النهائي، بحسب صحيفة "إس" الإسبانية.

من جانبه تحدث الأمين العام المساعد في "فيفا" والمسؤول عن استخدام تقنية الفيديو، زفونيمير بوبان، قائلا: "إن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تغير اللعبة، بل جعلتها أكثر إنصافا، وهذا كان هدفنا الرئيسي".

واختتم قائلا: إنني فخور بأن أكون جزءا من هذا الفريق".

يذكر بأن تقنية الفيديو تطبق للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم، وذلك في مونديال روسيا.