انخفاض أسعار النفط وسط إنتاج أمريكي قياسي وزيادة المخزونات

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ومستويات قياسية مرتفعة لإنتاج الولايات المتحدة.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.69 دولار للبرميل. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة لتسجل 68.69 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت، أمس الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى. وزاد الإنتاج نحو مليون برميل يوميا منذ نوفمبر تشرين الثاني بفضل زيادات سريعة في الحفر الصخري، وفقا لـ"رويترز".

وقالت ريستاد إنرجي إن من المرجح زيادة الإنتاج أكثر قريبا.

وتعززت أجواء المراهنة على انخفاض الأسعار بفعل قفزة قوية في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

فقد ارتفعت المخزونات 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كان من المتوقع انخفاضها 3.6 مليون برميل.