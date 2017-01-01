اكثر من 350 تحليقاً لأسراب جوية روسية محملة بمنظومات "كينجال" منذ 2017

جهينة نيوز

أعلن نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق سيرغي درونوف، أن القوات الجوية الروسية قامت منذ 2017 بأكثر من 350 تحليقا لأسراب جوية محملة بمنظومات صواريخ "كينجال" الخارقة للصوت.

وقال درونوف: "في المنطقة العسكرية الجنوبية منذ 1 ديسمبر/كانون الأول 2017 دخل سرب جوي مزود بمنظومة "كينجال" للصواريـخ الخـــارقة للصوت المنـــاوبة القتــالية".

وأضاف: "خلال هذه الفترة تم إنجاز أكثر من 350 تحليقا".

وأعلنت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة تستخدم مقاتلات "ميغ-31" محملة بمنظومات صواريخ "كينجال" في دوريات في حوض بحر قزوين في إطار استراتيجية الردع.

وقالت الدفاع في بيان: "منذ أبريل (نيسان) 2018 في إطار الردع الاستراتيجي تقوم مقاتلات "ميغ-31" محملة بمنظومات "كينجال" بدوريات فوق حوض بحر قزوين".

سبوتنيك