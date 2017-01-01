انطلاق أعمال صيانة أتستراد دمشق - معبر نصيب الحدودي

جهينة نيوز

تفقد مدير عام شركة الطرق والجسور الدكتور المهندس لؤي بركات واقع أعمال صيانة اتستراد دمشق - درعا معبر نصيب الحدودي الدولي الذي ينفذ مقطع منه فرع الشركة بدرعا بقيمة تقارب 200 مليون ليرة كمرحلة أولى.

وشملت الجولة الاطلاع على نسبة إنجاز الأعمال من قشط طبقة الإسفلت العليا وإصلاح التشققات والهبوطات والميول حيث أكد بركات أهمية سرعة ودقة أعمال الصيانة في إعادة تأهيل اتستراد دمشق- درعا الدولي حتى معبر نصيب الحدودي حيث تنفذ الشركة مقطع منه ممتد من جسر خربة غزالة وحتى جسر جباب.‏

ونوه أن ورشات فرع الشركة بدرعا تواصل أعمال إنجاز العقد بالمواصفات والسرعة المطلوبة، وعلى هامش الجولة التقى مدير عام الشركة العاملين بفرع درعا وأثنى على جهودهم التي يبذلونها في إعادة الإعمار وإصلاح ما خربته يد الإرهاب البغيض، وشكر العاملين على جهودهم ووعدهم بتلبية احتياجات الفرع ومطالبهم العمالية.‏

وذكر مدير فرع الشركة بدرعا المهندس غسان الزعبي أن ورشات الفرع باشرت أعمال التأهيل والصيانة منذ عدة أيام حيث تم توزيع الأعمال على عدة جهات من أجل سرعة الإنجاز ووضع الطريق بالخدمة بأسرع وقت ممكن من أجل وصول الشاحنات من و إلى معبر نصيب الحدودي، حيث تشمل أعمال فرع الشركة بدرعا المقطع الممتد من جسر خربة غزالة وحتى جسر جباب شمالاً وبقيمة تصل إلى 200 مليون ليرة.‏

يشار إلى أن طريق الاتستراد الدولي بدرعا تعرض لإعتداءات إرهابية وأعمال تخريب من المجموعات المسلحة وبعد تحرير معبر نصيب الحدودي باشرت الجهات المعنية بالمحافظة بأعمال الصيانة والإصلاح لوضعه بالخدمة بأسرع وقت ممكن.‏

صحيفة الثورة