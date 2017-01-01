سفير روسيا في بيونغ يانغ: كوريا الشمالية تطلب من واشنطن التخلي عن العداء تجاهها

جهينة نيوز:

قال السفير الروسي في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغور: كوريا الشمالية لا تطلب من الولايات المتحدة ضمان أمنها فقط، بل والتخلي عن أي خطوات عدائية تجاهها، موضحاً لوكالة "نوفوستي" أن هذه المطالب تضمن بشكل أوسع أمن كوريا الشمالية، لاسيما أن لدى جيش كوريا الديمقراطية القدرة على الردع النووي وهو مصدر سلامتها وأمنها الأساس.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية شهدت انفراجا في الآونة الأخيرة، حيث أجرى البلدان سلسلة مفاوضات على مستويات مختلفة، من بينها لقاء القمة التاريخي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في حزيران الماضي.

وكالات