نيمار: لدي 3 شروط للانتقال إلى ريال مدريد

جهينة نيوز:

قال النجم البرازيلي نيمار أن لديه ثلاثة شروط أساسية للموافقة على حمل قميص ريال مدريد حسبما ذكر موقع "سبورتس كيدا" الذي يشير وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن شرط نيمار دا سيلفا الأول للانتقال إلى ريال مدريد، يتمثل في الحصول على راتب سنوي أعلى مما يحصل عليه نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي. والثاني حصول والد نيمار -وهو وكيل أعماله- على علاوة من "الميرنغي" تبلغ قيمتها المالية حوالي 30 مليون يورو. أما الشرط الثالث والأخير فهو إبرام ريال مدريد لصفقات كروية مع لاعبين يتمتعون بمستوى عال.

وأضاف الموقع أن نيمار (26 عاما) يريد اللعب برفقة نجوم كبار يساعدونه على تحقيق حلمه في التتويج بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في عالم الساحرة المستديرة.

من جهة أخرى، تشير عدة تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد، وضع عدة خطط بديلة في حال لم ينجح في ضم نيمار دا سيلفا، وتضيف أن النجم البلجيكي إيدين هازارد والنجم الفرنسي كيليان مبابي من ضمن الأهداف الرئيسية للأبيض الملكي.

وكالات