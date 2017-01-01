ترامب: حصلت على وعد من بوتين لمساعدتنا في التفاوض مع كوريا الديمقراطية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيؤدي إلى «نتائج كبيرة» ضمن محاولاته المستمرة لتهدئة العاصفة بعد فشله في انتقاد الزعيم الروسي بما يتعلق باتهامات تدخل موسكو في انتخابات عام 2016 في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة له أوضح ترامب أنه حصل من بوتين على وعد بالمساعدة في التفاوض مع كوريا الديمقراطية من دون أن يذكر كيف. إذ قال: «روسيا وافقت على مساعدتنا بما يتعلق بكوريا الديمقراطية. علاقاتنا مع موسكو جيدة وتطورها مستمر. ليس هناك أي اندفاع تجاه روسيا، هل العقوبات على كوريا باقية؟! فوائد كبيرة ومستقبل مشرق ينتظر كوريا الديمقراطية».

قال ترامب إنه وبوتين ناقشا خفض الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وفي سلسلة من التغريدات الصباحية أضاف عن قمة الاثنين: «الكثير من الناس في الأطراف العليا للاستخبارات أحبوا المؤتمر في هلسنكي، حيث ناقشت مع بوتين العديد من الموضوعات الهامة في اجتماعنا السابق. لقد تعاملنا بشكل جيد، الأمر الذي أزعج الكثير من الحاقدين الذين أرادوا رؤية مباراة ملاكمة. ستأتي نتائج كبيرة!».

كما قال ترامب أيضا يوم الأربعاء أن نجاحه المباشر مع بوتين قد يكون نجاحاً أكبر على المدى البعيد. الكثير من الأمور الإيجابية ستخرج من هذا الاجتماع.

وفيما يتعلق بالموضوع الكوري الشمالي ذكرت وكالة أنباء «ريا» الروسية نقلاً عن مبعوث موسكو في بيونغ يانغ أن قمة بين قادة روسيا وكوريا الديمقراطية موضوعة على جدول الأعمال وأنه سيكون من المنطقي طرح فكرة رفع العقوبات، كما يذكر أن ترامب التقى برئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون الشهر الماضي في أول اجتماع بين قادة البلدين، وتلقى مؤخراً رسالة من كيم أعرب فيها عن أمله في إجراء مباحثات قريبة.

رويترز