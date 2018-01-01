افتتاح معرض بروديكس 2018 لتجهيزات المعامل والآلات في مدينة المعارض بدمشق

جهينة نيوز-خاص:

في إطار الخطة الإقتصادية والنشاط التجاري التي وضعتها وزارة الاقتصاد من أجل التعافي والنهوض من جديد، افتتح وزير الصناعة محمد مازن يوسف، مساء أمس، معرض تجهيزات المعامل وتصنيع وبيع خطوط الانتاج (بروديكس2018) الذي يستمر أربعة أيام وتنظمه شركة سفن جيتس لتنظيم المعارض والمؤتمرات التابعة لمجموعة جاسمين وبالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الصيني وذلك في مدينة المعارض بمشاركة أكثر من 50 شركة وطنية وأجنبية.

وقال وزير الصناعة في تصريح لجهينة نيوز, أن أهمية المعرض الذي تزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري تاتي للتعريف بالشركات التي تعنى بمجال التجهيزات وخطوط الانتاج بهدف إعادة الحياة الصناعية في سورية بسرعة وزمن قصير موضحا أن هناك الكثير من المعامل التي عادت إلى الانتاج بعد توقف وتحتاج إلى الأدوات الصناعية وخطوط الانتاج ..ومن خلال المعرض والمعروضات يتمكن القائمون على هذه المعامل من التعرف على الشركات والاطلاع على التجهيزات التي تساعد بانطلاقتها في العملية الصناعية بسرعة كبيرة.

من جانبه أشار رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو إلى أهمية الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه سورية بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري حيث عمل مجلس الاعمال السوري الصيني على تنمية التجارة بين سورية والصين مؤكدا أن معظم الشركات المشاركة تعنى بالمصانع وتطوير الصناعة مع التركيز على إعادة تأهيل المصانع السورية التي تضررت بفعل الارهاب وخاصة أن بعض الشركات جاهزة لتأهيل المصانع في القطاعين الخاص والعام .

واكد السفير الصيني تشي تشيانجين أن إقامة المعرض دليل واضح على تحسن الأوضاع في سورية في مختلف المجالات مشيرا إلى وجود العديد من المنتجات الصناعية السورية التي تشجع الصين على تعزيز وتطوير عمليات التعاون ودعمها بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادية والصناعية .

وبين المدير العام لمجموعة جاسمين طارق مساح أن المعرض يشكل ملتقى لمختلف الدول التي ستشارك بإعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة بعد تعافي سورية من الارهاب و التي ستساهم بخطوط الانتاج بهدف إفساح المجال لاستثمارات جديدة خاصة وأن المعرض موجه ليس فقط لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وإنما على المساعدة اقامة مشاريع صغيرة .

وتعرض الشركات السورية والعربية والأجنبية آلات متخصصة بالإعمار والبناء وملحقاتها و الصناعات النسيجية والبلاستيكية والغذائية وآلات التعبئة والتغليف والطباعة والزجاج وملحقاتها وأفران حرارية ومولدات كهربائية ومنتجات تخديم المعامل والأنظمة الحديثة ومعدات زراعية إضافة الى شركات الصرافة وضبط الجودة والتأهيل والشحن .

وبالختام لفت فراس لبابيدي المدير التنفيذي لشركة سفن جيتس لتنظيم المعارض والمؤتمرات إلى أن هذا المعرض التخصصي الأول بمجال خطوط الإنتاج وتجهيزات المصانع وتجهيز خطوط الإنتاج هذه الدورة الأولى للمعرض.

وأضاف لبابيدي نحن سوف نبني بلدنا ونتابع مسيرة الجيش العربي السوري وانتصاراته وسنكمل الطريق ونعيد بناء سورية كما كانت وأجمل منوها إلى أن هناك عدد من الشركات العربية والصينية مشاركة في المعرض ولكن أغلب المشاركين شركات سورية في مجال تصنيع وبيع خطوط الإنتاج.

المصدر: جهينة نيوز