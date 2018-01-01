أكثرها في دمشق وحماه ضبط 352 بحق مواد مجهولة المصدر!

الخميس, 19 تموز 2018 الساعة 09:41 | شؤون محلية, أخبار محلية

أكثرها في دمشق وحماه ضبط 352 بحق مواد مجهولة المصدر!

جهينة نيوز

أكدت مصادر خاصة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لصحيفة الثورة استمرار الحملة الخاصة بقمع المخالفات ومصادرة البضائع المهربة والمجهولة المصدر في كل المحافظات، مشيرة إلى أن عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين وصلت إلى 79 ضبطاً في دمشق و 54 في ريف دمشق و 43 في حلب و65 في حماة و21 في حمص و 42 في اللاذقية و48 في طرطوس..‏

وبينت المصادر أن البضائع التي تمت مصادرتها شملت مواد غذائية (زيوت و سمون ومرتديلا وعصير ودبس بندورة ومشروبات طاقة وبسكويت..) ومواد غير غذائية وتجميلية وألبسة مؤكداً أن هذه الضبوط سيتم إحالتها إلى القضاء المختص واستكمال الإجراءات القانونية بخصوصها.‏

وفي دمشق وتحديداً يوم أمس الأول تم تسجيل العدد الأكبر من ضبوط المواد مجهولة المصدر حيث تم إغلاق محلات أدوات تجميل بسوق الحميدية والعصرونية لمدة شهر بمخالفة عدم إبراز فواتير لهذه المواد المجهولة المصدر، حيث بلغ عدد الإغلاقات 13 إغلاق لمحلات في أماكن متفرقة بدمشق.‏

وفي مناطق الصناعة وركن الدين والمزة وعين الكرش وحي الأمين وفي العصرونية تم ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بعضها منتهي الصلاحية حيث نظمت عناصر حماية المستهلك الضبوط بحق المخالفين واتخذوا بحقهم الإجراء القانوني المناسب.‏


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