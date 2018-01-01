عودة الكهرباء للمناطق المأهولة في دير الزور بنسبة 97%

جهينة نيوز

أكد المهندس خالد لطفي المدير العام لشركة كهرباء دير الزور أن نسبة إنجاز العمل لإيصال الكهرباء للمناطق المأهولة بالسكان نحو 97% تقريباً. وسيتم إنجاز العمل خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أنه تمت إنارة حي القصور والموظفين والجورة بالكامل، وهناك مناطق مثل الجفرة وحي الطحطوح بحاجة محولات لإنجاز العمل.

كما أشار المدير العام إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء ستقوم بإرسال بقية المحولات خلال الأسبوع القادم، وقد تم تنفيذ نحو 128 مركز تحويل عام للمناطق السكنية ونحو 50 مركز تحويل خاص (للدوائر الحكومية) مشيراً إلى أنه بلغت التكلفة المقدرة بمئات الملايين من الليرات السورية، وسيتم إنجاز بقية المناطق المأهولة خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف المدير العام، في حال توافر الإمكانية الفنية لتغذية بقية المناطق في المدينة مثل حي الجبيلة والعمال وشارع بور سعيد والمناطق الأخرى التي تحتاج إنارة ستتم إنارتها والعمل مازال مستمراً لإنجاز ما تبقى من عمل لإيصال الإنارة للجميع.

أما بالنسبة للعدادات فأشار إلى أنه ستتم إعادة تأهيل وتركيب عدادات جديدة للمنازل والمحال التجارية للمشتركين.

تشرين