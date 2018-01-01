أبراج يوم الخميس 2018/7/19 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/19: محب للعلم، ناجح وقادر على حمل شهادات عدة، يحب الجدال والنقاشات إلا أنه عصبي قد تفوز أعصابه لكن يخسر الجولة، عاشق، اجتماعي، ثوري أمام من يحاول أن يتحداه، دائماً في الحياة الاجتماعية مقبل على الحياة، هو روحه الحفلات، ودود، عاطفي، كل حياته المهنية يحب المرح، محط أنظار من حوله، يحب التنوع بحياته المهنية، في الفترة القادمة يوجد حيرك بسبب أمرين هما مشاكل عائلية وعاطفية أو قلق وخوف بسبب تأجيل، وجود الأصدقاء سوف يخفف عليك كثيراً، المطلوب حيطة وحذر على المال، سنة بالمجمل يوجد تقدم ويوجد تغيير وحظ تصاعدي بالأشهر القادمة وخاصةً بالصيف، أهم شيء أن الفترة القادمة لأنه يوجد وقوغ بالتغيير وقصة حب للبعض و للبعض وقوع بحالة حب جديدة وللبعض حمل وولادة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: معنوياتك عالية، تطمأن وتحقق هدف تعويض، يوم محظوظ لا يجوز إضاعته، كن جريء على كل الأصعدة لأن مساءً عليك أن تكون جاهز ليومين مرهقين يمكن أن تشعر بتراجع معنوي وصحي ولا تخاطر وتطلب بالأيام القادمة تعاون من محيطك ولا تقصر من أدائك لأن عليك أن تكون لطيف وتوظف طاقاتك فيما تفعله وتنتظر الحواب يمكن أن يحصل مساءً على صعيد العمل وتكون نظرتك فيها نظرة حب وسياسة لأنه يوجد عمل كثير مساءً عند الحمل.

الثور: مشغول بالأمور اليومية والواجبات المعتادة ممكن أن تأخذ وقت كبير منك لذلك قلبك الحنون هو الذي يدعك لحل المشاكل اليوم، عليك أن تكون بعيد عن الناس لأن لديك جهد إضافي أو تركز على أمور فيها مال أو تغتنم الفرص الاستثنائية لاستئناف حواراتك، توقع نبأ طيّب، بالعموم اليوم يوجد تعاطف وانتبه على صحتك ولا تبالغ في جهدك الجسماني لأنه نهار مضغوط وواجبات كثيرة عند الثور.

الجوزاء: اليوم جميل ايجابي، تقدم أكثر حتى تخطي أي عقبة، يوم مثمر يوجد مصالحز ومصافحة من جديد، حسك السليم يدعك من المستفيدين في نهاية المطاف، سوف تقتنع بأكثر اليوم أن سحرك هو كلما اقتربت من الأجواء التي فيها محبة، نهار فيه محبة وعطف وسهرة ولقاء وشوق مع الشريك، حظ مناسب اليوم لك مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم يعنيك الكثير هو شأن عائلي أو وضع يخص عقارات، لارتعطي ثقة مطلقة، حاول تسترخي وتتحدث لشخص ثقة، تقدر أن تطلب مساعدة من قريب أو أخ، اليوم يوجد راحة داخلية، حب عظيم مع العائلة اتجاهك بمعنى أعطال وتصليحات لك مولود السرطان.

الأسد: نهار جميل نوعاً ما زيارات، اتصالات، بكّر لعملك، يوم منعش ومحظوظ تقدر أن تقوم بنشر هذا النشاط مكثف، يوجد شرود لكن تقدر أن تصالح على صعيد عاطفي وتفرحزمع الشريك وتعزز علاقتك مع الأقرباء أخوة أخوات وجيران، اليوم للحركة مولود الأسد.

العذراء: يومك جميل قادر تعزز موقعك الذي أنت فيه، معنوياتك قوية، حياتك الاجتماعية غنية، بإمكانك أن تعطي أفضل ما عندك وتعطي الأولوية لأمورك المالية لأن اليوم الجميع بخدمتك، اليوم قوي وأفكارك واضحة، خفف مصروف، بالأفق أشياء جميلة تجلب التغيير، حاول تصالح لأطول فترة لأن اليوم قوتك وقدرتك ومواهبك هي من الناحية المالية مولود العذراء.

الميزان: اليوم تتحرر من قيد داخلي، اغتنم الفرص لأن يومك فيه نشاط شعبي مهم جداً، قوّي قلبك، احتمال أن تحصل على مكافئة بجهودك لكن من الناحية العاطفية حاول أن تكون هادئ واستمتع الشريك متفهم ماذا يريد لأن اليوم القمر عندك تقدر أن تعتذر وتصلح الغلط وتحاول أن تعزز علاقاتك، وتقدر اليوم أن تظّهر تقديرك للآخرين لأن اليوم يوجد قوة وخطوات جديدة وتعطي شكل جميل وشعبيتك بتصاعد بأي مجال مولود الميزان.

العقرب: اليوم أفكارك غير عادية، مناخ غير مناسب لأي انطلاقة، ممكن الأرق نتيجة التفكير الطويل هو السبب الذي تشعر فيه، عليك أن تستريح، ممكن وجود تشتت بالطاقة، تجنب أي عمل معقّد قد تكون نتيجة سلبية، عليك أن تكون حذر من خيبات الأمل وانتبه على صحتك لأن نهارك صعب قليلاً لا يوجد نشاط عندك مولود العقرب.

القوس: يومك فيه فرص، نهارك سريع صداقات عميقة تترك انطباع جيد، يتقرب الأصدقاء والأحبة منك، أجوائك اتفاقية سواء بعمل أو بمهمة عليك أن تنفذها، اليوم يومك يسير بطريقة غريبة، غالباً ما تتوصل إلى أشياء تناسبك، أحلامك تتحقق، تعلم أن تصغي للشريك وتجلب رأيه دائماً لأن اليوم يوجد نشاط يتعلق بتلبية الدعوات عند القوس.

الجدي: عليك أن تكون طويل البال اليوم لأنك مضغوط بعض الشيء نسبياً، لحظات متوترة على صعيد مهني وعائلي، اليوم النوايا من الآخرين غير صالحة لك، تقدم صورة جميلة بعملك، نظّم أمورك لا تؤجل ولا تتردد، تقدر أن تأخذ مبادرة وتجد حل تسيّر وضعك، سوف تكون تحت المراقبة من بعيد وانتبه على صحتك وأظهر فرحتك برؤية الشريك أو الحبيب اثبت جدارتك للتغيير اليوم مولود الجدي.

الدلو: اليوم جيد للحركة، رغبتك تتزايد، تطوير خاص على صعيد مهني أو فكري، اليوم محط أنظار، لا تخاطر بمالك، يوم للأحلام للأخبار من مسافات بعيدة، يوم معرض أن تكون بسفر أو تستقبل ناس من سفر أو تنشط ذاكرتك وتكون ديناميكي أكثر، وجود مساعدة بطريقها لك بشرط ابتعد عن الوهم، أنت بحاجة لمشاعر قوية وتعيد النظر ببعض القرارات،مضي نهارك بخير لأنه يوجد استغلال بالربح والحركة عندك يا برج الدلو،

الحوت: اليوم من الضروري تأسيس ميزانية لضمان أمواله أو يحصل على المال أو يركز على أهدافه، لا تأخذ التزامات سريعة، الحذر ضروري، التغيير الذي يحصل عندك إما عن طريق سفر أو رحلة أو مال عن طريق منفعة غير متوقعة، قليل من الوقت للشريك وافعل شيء يشعرك بالسعادة، اليوم لديك فواتير استحقاقات تعويض فرصة ممكن أن تكون مرافقة مريض أو قصة استشفائية أو قصة تتعلق بدفع المال عند الحوت.