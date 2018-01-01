بالصور.. افتتاح مهرجان الكرز الأول في بلدة قارة

الخميس, 19 تموز 2018 الساعة 00:19 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. افتتاح مهرجان الكرز الأول في بلدة قارة

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