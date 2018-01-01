وزير المالية: جاهزون لاقراض 1500 مليار ليرة سورية.. والدفع الالكتروني بداية العام القادم!

جهينة نيوز

اكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ضرورة الاهتمام بالمشاريع التنموية داعيا المواطنين للمشاركة في النهوض بهذه المشاريع.

ونقل مراسل موقع جهينة نيوز عن الوزير حمدان قوله خلال اجتماعه مع المواطنين في بلدات القلمون الشرقي "التل والقطيفة وجيرود" ان "الحكومة تواصل دعمها رغيف الخبز للمواطن حيث يصرف في صباح كل يوم 4 مليار ليرة من محروقات وكهرباء ومواد لاخراح الخبز التمويني".

وفيما يخص اعادة عجلة الصناعة وما تعود بالفائدة على عائدات الدولة اوضح الوزير حمدان انه "اكثر من 17 الف معمل عاد للعمل من العام 2017 الماضي حتى تاريخه".

واشار حمدان الى انه مع بداية العام 2019 القادم ستكون الخطط جاهزة لعمليات الدفع الالكتروني وفيما يخص عمليات الاقراض فإننا "جاهزون ولدينا 1500 مليار ليرة سورية لهذا الغرض".