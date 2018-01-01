محافظة دمشق ترفع رسوم مخالفات البناء بهدف الردع

جهينة نيوز

استجابة لضرورة المصلحة العامة رفعت محافظة دمشق رسوم تسوية مخالفات البناء بكل أنواعها وذلك بنسب مختلفة.

وقال مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق طارق نحاس أنه تم رفع رسوم مخالفات البناء بعد طي القرار الذي كان ينظم عمليات تحديد رسوم تسوية مخالفات البناء، جاء ذلك في تصريح لجريدة الوطن.

وأوضح نحاس أن القرار الأخير جاء استجابة لضرورة المصلحة العامة نظراً لأن الرسوم السابقة لم تكن رادعة لمرتكبي مخالفات البناء، مضيفاً: “ومنعاً لأي التباس واجتهاد وفصل القرار بشكل دقيق كل نوع من المخالفات وطريقة حساب الرسم والأسس التي يوضع بموجبها”.

وتضمن القرار أنه يحدد عامل المنفعة برسم الترخيص الناتج عن سعر متر الأرض مضروباً بنسبة الرسم مضروباً بعامل التثقيل، محدداً نسبة الرسم هي نصف بالمئة وعامل التثقيل 3,5 بالنسبة لمخالفات تحويل بروز مكشوف إلى مستمر ومخالفة بروزات السطح الأخير وإنشاء بروزات.

ونص القرار أن غرامة الهدم من دون رخصة 500 ألف ليرة و400 ألف عن الترميم من دون رخصة.