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بالصور.. أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين ببلدة عقرب بريف حماة الجنوبي بعضها إسرائيلي الصنع
الخميس, 19 تموز 2018 الساعة 00:07 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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