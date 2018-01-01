بالصور.. أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين ببلدة عقرب بريف حماة الجنوبي بعضها إسرائيلي الصنع

الخميس, 19 تموز 2018 الساعة 00:07 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين ببلدة عقرب بريف حماة الجنوبي بعضها إسرائيلي الصنع

أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا