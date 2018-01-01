البيت الأبيض: "التهديد الروسي" لا يزال قائماً

جهينة نيوز

أكد البيت الابيض ان "التهديد" الذي تُشكّله روسيا على الديموقراطية الاميركية "لا يزال قائماً"، موضحاً ان تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول هذا الموضوع أسيء تفسيرها.

وسُئِلَ ترامب في وقت سابق عمّا إذا كانت روسيا، المتهمة بالتدخل في الانتخابات الاميركية، لا تزال تستهدف الولايات المتحدة، فرد: "كلا". لكن المتحدثة باسمه ساره ساندرز اوضحت انه اراد بجوابه هذا القول إنه "لن يرد على الاسئلة"، وقالت: "تحدثت الى الرئيس، لم يكن يرد على السؤال".

وأضافت ساندرز خلال إفادة صحافية: "كان الرئيس يقول "لا" للإجابة على الأسئلة (كانت تتعلّق بعدم تلقي المزيد من الأسئلة، وليس بالتدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية). الرئيس وإدارته يقومان بعمل شاق للتأكد من عدم قدرة روسيا على التدخل في انتخاباتنا، كما فعلت في الماضي". وتابعت: "نعتقد ان التهديد لا يزال قائماً".