تخصيص أجهزة وسيارات إسعاف جديدة لمشفى البيروني

جهينة نيوز

زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، اليوم، الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي الذي يعد المركز الرئيسي التخصصي لعلاج الاورام ويقدم خدماته الطبية والعلاجية والتشخيصية مجانا .

وفي بيان عممه المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء ووصل "جهينة نيوز " نسخته منه، وافق المهندس خميس خلال الزيارة على تأمين جهاز مرنان وجهاز التصوير والتشخيص الدقيق جدا /البوزيتروم/ والغاما كاميرا في خطة العام القادم وانشاء وحدة زرع نقي وتزويد المشفى بسيارتي اسعاف من وزارة الصحة وزيادة كادر التخدير في المشفى .

ووفقا للبيان، تم تكليف وزارتي الصحة و التعليم العالي بوضع خطة تدريب منظمة للكوادر العاملة في المشفى و تحسين المشهد البصري من خلال زراعة المساحات المتوفرة و البدء بصيانة وتأهيل المشفى الذي تضرر بفعل الارهاب كما كلف وزارتي التعليم العالي والادارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق بإيجاد آلية لتأمين وصول المرضى والمراجعين من مركز المدينة الى المشفى .

وفي لقاء مع الكوادر الادارية والطبية بالمشفى تم مناقشة التحديات التي تواجه العمل خاصة تعديل نظام الحوافز وطبيعة العمل للكوادر الطبية واعضاء الهيئة التدريسية وتزويد المشفى بالأجهزة الضرورية لرفع مستوى الخدمات .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا الصرح الطبي الذي صمد بكوادره وبنيته التحتية خلال سنوات الحرب الارهابية وقدم الشهداء والجرحى مؤكدا اهمية وضع خطة تطويرية لعمل المشفى من النواحي الادارية والطبية والعلاجية وانجاز رؤية نوعية لتحفيز الكوادر مبينا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لسد النقص في جرعات العلاج الاساسية نتيجة العقوبات والحصار الجائر.

وفي بداية الزيارة استمع رئيس مجلس الوزراء من المراجعين والمرضى في مختلف الاقسام الى مدى جودة الخدمات المقدمة إداريا وعلاجيا وطبيا ودوائيا والصعوبات التي يعانون منها خاصة تأمين وسائل النقل وتلافي النقص الحاصل في بعض الادوية النوعية

شارك في الزيارة وزيرا الصحة الدكتور نزار وهبة يازجي والتعليم العالي الدكتور عاطف النداف .

المصدر: رئاسة الوزراء