ترامب.. "نتائج كبيرة" ستتحقق بعد لقاء بوتين

الأربعاء, 18 تموز 2018 الساعة 19:29 | سياسة, عالمي

ترامب..

جهثنة نيوز

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنه تفاهم بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمتهما في فنلندا وإن "نتائج كبيرة ستتحقق".

وكتب ترامب على "تويتر": "العديد من القيادات العليا لأجهزة المخابرات أعجبهم أدائي في المؤتمر الصحفي في هلسنكي. بحثت مع بوتين العديد من الموضوعات المهمة في اجتماعنا قبل ذلك. وتفاهمنا بشكل جيد وهو ما أزعج حقا العديد من الكارهين الذين كانوا يرغبون في رؤية مباراة ملاكمة. نتائج كبيرة ستتحقق".

وسعى ترامب أمس الثلاثاء لتهدئة الضجة التي أثيرت بشأن ما قاله منتقدون عن فشله في تحميل روسيا مسؤولية التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016 قائلا إنه أخطأ التعبير في المؤتمر الصحفي المشترك في هلسنكي.


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