بالتنسيق مع سوريا.. الدفاع الروسية تعلن إنشاء مركز لمساعدة اللاجئين على العودة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين. وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الشأن: "في إطار الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين في العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة، أسس الاتحاد الروسي، بالتنسيق مع قيادة الجمهورية العربية السورية على أراضي سوريا، مركز استقبال وتوزيع وإيواء للاجئين".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن مهمات مركز الاستقبال ستكمن في مراقبة إعادة جميع النازحين، واللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة، وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية ومواد البناء والاحتياجات المادية الضرورية، بما في ذلك من الدول الأجنبية، إلى سوريا، وتسليمها للسكان، ومساعدة السلطات السورية في إحياء نظام الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، وحل القضايا الأخرى المتعلقة بمساعدة عودة اللاجئين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.