إصابة 11 عاملاً بانفجار اسطوانات غاز في المنطقة الصناعية في حماة

جهينة نيوز:

أصيب 11 شخصاً من العاملين في أحد مستودعات تعبئة الغاز في المنطقة الصناعية في حماة بسبب حريق اندلع فيه تسبب بانفجار عدد من اسطوانات الغاز التي تتم تعبئتها والتداول بها بطرق غير مشروعة، ومن دون أدنى التزام بشروط ومعايير السلامة والأمان.

وأوضح العقيد ثائر الحسن قائد فوج الإطفاء في حماة في تصريح لمراسل “سانا” اليوم أن الحريق اندلع الساعة السادسة والنصف صباح اليوم في أحد مستودعات الغاز التي تعمل من دون ترخيص، واستمرت عمليات إخماده حتى الساعة الثامنة تقريباً حيث تصاعدت ألسنة اللهب نتيجة انفجار واحتراق عدد كبير من اسطوانات الغاز.

وقال مصدر في الشرطة: إن الحريق أدى إلى إصابة 11 عاملاً في المستودع، تم إسعافهم للمشافي لتلقي العلاج، كما أسفر عن وقوع خسائر مادية نتيجة تطاير أسطوانات الغاز خلال انفجارها وتسببها بأضرار بالمحلات المجاورة والسيارات المركونة أمام مستودع الغاز.